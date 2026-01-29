Nelle scuole di Latina e del Lazio arriva lo psicologo | dalla Regione via libera al progetto

Nelle scuole di Latina e del Lazio arriva lo psicologo. La Regione ha dato il via libera a un progetto che prevede l’assunzione di professionisti della psicologia nelle scuole di ogni ordine e grado. La proposta, firmata dal consigliere di Forza Italia Cosmo Mitrano, mira a offrire un supporto psicologico agli studenti, affrontando così i bisogni crescenti di aiuto e ascolto nelle scuole della zona.

La Regione Lazio ha dato il via libera: nelle scuole di Frosinone arriveranno gli psicologi.

È iniziato a Monreale il progetto scolastico “Conoscere per coltivare cambiamento”, promosso dalla Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra.

Allerta arancione in tutta la provincia di Latina, mercoledì 28 scuole chiuse nell’area del Golfo di GaetaLATINA – La protezione civile regionale del Lazio ha emesso un’allerta arancione per la provincia di Latina e per tutto il Basso Lazio. Sono previste da stanotte e per la giornata di domani forti pio ... radioluna.it

Termosifoni rotti e temperature glaciali nelle scuole superiori di Latina: la rabbia degli studentiAule fredde, termosifoni rotti e disagi che vanno avanti da mesi. È questa la situazione denunciata da numerosi studenti delle ... latinapress.it

LATINA - Allerta meteo arancione: scuole chiuse in provincia di Latina: ecco dove. Scatta l’allerta meteo nel Lazio e arrivano le prime chiusure delle scuole. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di doma - facebook.com facebook