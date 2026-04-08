Il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce restrizioni più severe sulla detenzione di coltelli, con limiti più stringenti su alcune tipologie di lame. Tuttavia, la norma prevede ancora molte eccezioni, mantenendo ampie possibilità di giustificazione per il porto di armi bianche. La misura ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune opinioni che evidenziano il rischio di interpretazioni troppo ampie e di applicazioni diversificate.

Il nuovo intervento del governo in materia di sicurezza si muove esattamente su questa linea sottile: irrigidisce la norma nella forma, ma ne allarga i margini nella sostanza. Il risultato è un equilibrio che, più che risolvere, sposta il problema. Da un lato, la stretta è chiara. Alcune tipologie di coltelli vengono esplicitamente vietate: strumenti ritenuti più pericolosi, facilmente occultabili, difficili da giustificare in un contesto ordinario. È il segnale politico che si vuole dare: maggiore controllo, minore tolleranza. Dall’altro lato, però, si amplia il perimetro del cosiddetto “giustificato motivo”. Ed è qui che la norma cambia natura. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sicurezza, stretta sui coltelli ma maglie larghe sul “giustificato motivo”: il governo accelera tra rigore formale e ambiguità sostanziale della norma

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Dl sicurezza: stretta sull'uso dei coltelli e su chi provoca disordini ai cortei

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