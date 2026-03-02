Jannik Sinner cerca l’intensità in allenamento a Indian Wells | c’è Cahill assente Vagnozzi

Jannik Sinner si sta allenando a Indian Wells con Cahill, mentre Vagnozzi non è presente. Recentemente, il suo nome è diventato più frequente nelle discussioni sportive, ma questa volta si concentra sulla sessione di allenamento in corso. L’atleta italiano si dedica con impegno, cercando di migliorare le proprie prestazioni prima delle prossime sfide. La seduta si svolge senza la presenza di Vagnozzi, mentre Cahill e Sinner lavorano insieme.

Nelle ultime settimane il nome di Jannik Sinner è ancor di più al centro del dibattito. Non per un trionfo, come spesso accaduto nell’ultimo biennio, ma per due sconfitte che hanno fatto rumore: la semifinale persa agli Australian Open contro un ritrovato Novak Djokovic, e lo stop nei quarti dell’ATP 500 di Doha per mano del giovane ceco Jakub Menšík. Risultati che, letti in controluce, certificano un rallentamento più che una caduta. È stato lo stesso altoatesino a parlare di “piccolo down”, espressione che racconta meglio di tante analisi tecniche un momento fisiologico in una carriera fin qui costruita con una linearità quasi impressionante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner cerca l’intensità in allenamento a Indian Wells: c’è Cahill, assente Vagnozzi Entry list ATP Indian Wells 2026: otto italiani nel tabellone principale. Jannik Sinner in cerca del primo titoloIl conto alla rovescia prosegue in vista del primo Masters 1000 della stagione: Indian Wells aprirà ufficialmente il grande tennis del 2026 dal 4 al... Leggi anche: Sinner, via all'operazione Indian Wells: la cura Cahill per superare il momento no e abbattere un tabù Altri aggiornamenti su Jannik Sinner. Temi più discussi: Sinner guarda avanti: Il grande obiettivo del 2026 è il Roland Garros; Allarme Sinner dopo Doha, ma lui si dice sereno Ne uscirò col lavoro; Sinner, è l'ora delle scelte: al lavoro su fisico e testa; Quando gioca Sinner? Il calendario di Jannik dopo Doha e assalto al ranking. Dove vedere Sinner a Indian Wells in streaming, il primo Masters 1000 di stagioneL'Indian Wells Open apre la stagione americana del tennis, con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner protagonisti assoluti. Ecco come seguire tutti i match di Sinner in diretta ... gqitalia.it Sinner, testa a Indian Wells: Laila passa in secondo piano, l’annuncio di Jannik svela il mancato incontro a MilanoDopo Doha Sinner è volato subito a Indian Wells, dove ha fatto sapere che non potrà essere a Milano per la Fashio Week, rinunciando così a vedere la sua Laila Hasanovic ... sport.virgilio.it La star del tennis mondiale Jannik Sinner ha deciso di regalarsi un nuovo bolide, una vettura a marchio Porsche: ecco di quale modello si tratta. https://auto.everyeye.it/notizie/jannik-sinner-bolide-garage-alfa-romeo-ferrari-audi-arriva-porsche-862532.html facebook #Sinner e il brutto inizio del 2026: Jannik salta la sfilata di Gucci, niente Milano con la fidanzata. E su Sanremo... x.com