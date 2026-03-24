Prima Facie in scena al Teatro Verdi di Padova

Al Teatro Verdi di Padova è in scena “Prima Facie”, un’opera teatrale scritta dalla drammaturga australiana Suzie Miller. La rappresentazione racconta la vicenda di Tessa, un’avvocata penalista che si occupa frequentemente di casi di violenza sessuale. La pièce affronta il percorso professionale e personale del personaggio, offrendo uno sguardo sulla sua attività legale e sulle sfide che deve affrontare.

Opera teatrale della drammaturga australiana Suzie Miller, “Prima Facie” mette in scena la storia di Tessa, un’avvocata penalista spesso impegnata in casi di violenza sessuale.Un evento sconvolgente la porterà ad una profonda riflessione sul concetto di giustizia, in un sistema giudiziario spesso contraddittorio. Lo spettacolo affronta con intensità e sensibilità temi oggi più che mai urgenti: la violenza di genere e il consenso, mettendo in evidenza il divario che spesso separa la giustizia formale da quella realmente vissuta. In un momento storico in cui il dibattito su parità di genere, giustizia e diritti delle vittime è al centro dell’agenda pubblica, “Prima Facie” si impone come un’opera necessaria, capace di generare riflessioni profonde, diventando un invito ad agire come parte attiva di un cambiamento concreto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Prima Facie" in scena al Teatro Verdi di Padova Articoli correlati “La Traviata” di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Verdi con la Filarmonica SestreseSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) A. "Migliore": Valerio Mastandrea in scena al Teatro Verdi di SalernoAl Teatro Verdi di Salerno appuntamento con Valerio Mastandrea, protagonista dello spettacolo Migliore. When UFOs Crash! Seven Shocking Cases Aggiornamenti e notizie su Prima Facie Temi più discussi: Prima Facie, con Melissa Vettore e la regia di Daniele Finzi Pasca; Prima Facie, lo spettacolo al Teatro Verdi il 31 marzo 2026; Daniele Finzi Pasca: Gli uomini che vogliono sostenere le donne si muovono nell’ombra; La Tempesta di Alfredo Arias al teatro Astra: nessuno pensa di essere il male. Al Teatro Colosseo di Torino va in scena Prima FacieOpera teatrale della drammaturga australiana Suzie Miller, Prima Facie mette in scena la storia di Tessa, un’avvocata penalista spesso impegnata in casi di violenza sessuale. Un evento sconvolgente ... torinotoday.it Prima Facie, lo spettacolo al Teatro VerdiPrima Facie è un’opera teatrale della drammaturga australiana Suzie Miller che mette in scena la storia di Tessa, un’avvocata penalista spesso impegnata in casi di violenza sessuale. Un evento ... padovaoggi.it Il musical di Rocky e quello dell'Ape Maia. Buffa racconta Kobe Bryant. A teatro "La denuncia" e l'attesissimo "Prima Facie", mentre a Stupinigi c'è il "Rigoletto" - facebook.com facebook