Ute Lemper torna in Italia con tre concerti ad aprile. L’artista tedesca si esibirà a Chiasso, Roma e Padova, portando sul palco il suo classico mix di chanson, cabaret e tanghi argentini. Le prevendite sono già aperte.

Dalla Parigi della chanson alla Berlino del cabaret, fino ai tanghi di Buenos Aires: ad aprile l’artista tedesca torna in Italia con tre serate esclusive a Chiasso, Roma e Padova. Prevendite aperte. Ute Lemper torna in concerto ad aprile 2026 con un tour molto atteso che toccherà tre città – Chiasso, Roma e Padova – e che rappresenta un’occasione unica per il pubblico italiano di immergersi nelle molteplici sfaccettature del suo universo artistico. Ogni tappa offrirà un concerto diverso, costruito attorno a un progetto specifico, capace di raccontare le diverse anime di un’interprete tra le più originali e versatili della scena internazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ute Lemper in tour ad aprile a Chiasso, Roma e Padova – Prevendite aperte

Approfondimenti su Ute Lemper

Ultime notizie su Ute Lemper

