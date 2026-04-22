M ichael – al cinema da oggi – è il biopic sulla vita del Re del Pop Michael Jackson, interpretato dal nipote Jaafar Jackson (figlio di Jermaine, fratello maggiore di Michael). Un debutto assoluto come attore. “Michael”, il trailer del biopic sul re del pop, con il nipote Jaafar Jackson X A differenza del film, la prova del ragazzo (30 anni a luglio) è stata elogiata da quasi tutti i critici. E in effetti, Jaafar regala una performance elettrizzante, in cui oltre a mostrare grandi doti come cantante e ballerino è riuscito perfettamente a incarnare l’essenza del celebre zio. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Leggi anche › “Thriller” di Michael Jackson compie 40 anni (ed è ancora il disco più venduto di sempre) Jaafar Jackson è Michael Jackson, chi è il nipote che fa lo zio nel biopic Michael.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Uscito al cineme, "Michael" racconta i primi 30 anni di vita e carriera del Re del Pop

Hanno aperto la tomba di Michael Jackson dopo molto tempo e hanno trovato qualcosa di incredibile

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Alla première berlinese del film "Michael", i figli del re del pop hanno trasformato il tappeto rosso in un tributo fashion al padre«Se la moda dice che è vietato, lo farò», ha scritto Michael Jackson nel libro Moonwalk nel 1988.

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