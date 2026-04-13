«S e la moda dice che è vietato, lo farò», ha scritto Michael Jackson nel libro Moonwalk nel 1988. In occasione della première berlinese del biopic Michael, film dedicato alla vita del re del pop diretto da Antoine Fuqua, i figli di Micheal Jackson Bigi e Prince hanno sfilato trasformando il red carpet in un tributo allo stile del padre: appariscente, anticonvezionale e libero. Bigi Jackson, detto Blanket, e il fratello maggiore Prince Jackson hanno partecipato all’evento insieme agli zii Jermaine e Jackie Jackson e ovviamente al cugino Jaafar Jackson, protagonista del film nei panni di Michael. Un primo debutto assoluto sul grande schermo che porta con sé una responsabilità enorme: incarnare una delle figure più iconiche e influenti della storia della musica contemporanea.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla première berlinese del film "Michael", i figli del re del pop hanno trasformato il tappeto rosso in un tributo fashion al padre

Prince e Bigi alla premier del film su Michael Jackson: i due figli omaggiano il Re del Pop coi lookPrince e Bigi, figli di Michael Jackson, erano presenti alla premiere del film dedicato al Re del Pop in uscita il 22 aprile.

Michael: il nuovo trailer ripercorre l'ascesa del re del pop dai Jackson 5 fino a ThrillerJafar, il nipote del Re del Pop, è il protagonista del progetto biografico diretto da Antoine Fuqua in arrivo nelle sale americane il 24 aprile.

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