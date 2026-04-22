L’ufficio dello sceriffo della contea di Franklin ha reso pubbliche le immagini delle telecamere di sorveglianza che mostrano un uomo non identificato mentre si introduce in un hotel Red Roof Inn in Ohio il 14 aprile. Durante la rapina, l’individuo si rivolge all’addetta alla reception con modi cortesi e, prima di andarsene, le dice grazie. Il filmato evidenzia anche il momento in cui il rapinatore si allontana dall’hotel con un oggetto in mano.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Franklin ha diffuso le immagini delle telecamere di sorveglianza che riprendono un uomo non identificato mentre rapina un hotel Red Roof Inn in Ohio il 14 aprile scorso. Il video mostra il sospettato avvicinarsi alla reception e chiedere denaro all’addetta, che obbedisce. Secondo le autorità americane, il rapinatore avrebbe lasciato intendere di essere in possesso di un’arma. Lo scambio si conclude con il sospettato che dice “grazie” e l’addetta che risponde “buona serata”. Le autorità stanno indagando sull’episodio e hanno pubblicato il video sui social chiedendo aiuto dei cittadini per identificare l’individuo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, rapinatore educato ringrazia l'addetta alla reception dopo il colpo in hotel

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