A Roma è stato arrestato un uomo di 28 anni, marocchino, sospettato di aver compiuto diverse rapine ai danni delle reception di hotel. Le forze dell’ordine lo hanno fermato dopo aver raccolto elementi che lo collegano a vari episodi in cui, fingendosi armato, si introduceva nelle strutture per depredare. L’uomo è stato portato in custodia e si trova ora sotto indagine.

È stato arrestato e condotto in carcere a Regina Coeli il ventottenne di origini marocchine accusato di una serie di rapine a mano armata ai danni delle reception di grandi alberghi nel centro storico di Roma. L’uomo, già noto alle cronache come “il rapinatore seriale di alberghi”, è stato fermato dopo una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Gli episodi contestati si sono verificati tra l’agosto dello scorso anno e i primi mesi del 2026, con l’obiettivo di colpire strutture ricettive della Capitale. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato il "rapinatore seriale di hotel" a Roma, così depredava le reception degli alberghi

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