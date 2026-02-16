Rapinatore armato di pistola in azione dopo il Conad un nuovo colpo

Un uomo armato di pistola ha messo a segno un furto subito dopo aver appena compiuto un colpo al supermercato Conad. Con il volto coperto e un ombrello aperto in mano, il rapinatore ha cercato di celare la propria identità, probabilmente per evitare di essere riconosciuto dai sistemi di videosorveglianza.

Non si esclude che, per le modalità analoghe, il malvivente possa essere lo stesso che ha svaligiato il supermercato di Rimini nella serata di venerdì In mano una pistola, la faccia completamente coperta e un ombrello aperto presumibilmente per non farsi riprendere dalle telecamere di videosorveglianza. Si è presentato così, intorno alle 19 di sabato, nel negozio della catena “PiuMè” il rapinatore solitario che ha messo a segno il colpo. Il malvivente è entrato in scena poco prima dell'orda di chiusura e ha minacciato una delle due commesse presenti per farsi aprire le casse. La dipendente non ha potuto far altro che obbedire agli ordini e, dopo aver prelevato i contanti, li ha infilati in una busta per poi consegnarla al rapinatore.🔗 Leggi su Riminitoday.it

A Pont Canavese, un uomo armato di pistola ha fatto irruzione in una farmacia vuota, minacciando il farmacista per ottenere circa 500 euro, l’incasso della giornata.

