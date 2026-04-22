Usa prorogano di 30 giorni l' esenzione dalle sanzioni sul petrolio russo

Gli Stati Uniti hanno deciso di prorogare di 30 giorni l'esenzione dalle sanzioni sul petrolio russo trasportato via mare. La misura mira a offrire un sollievo a paesi come l'India e altri nazioni considerate vulnerabili a causa della crisi nello Stretto di Hormuz. La proroga è stata annunciata recentemente e riguarda specificamente le restrizioni sul commercio di petrolio russo in relazione alle rotte marittime.

Gli Stati Uniti hanno prorogato di 30 giorni l'esenzione dalle sanzioni sul petrolio russo trasportato via mare in modo da fornire sollievo all'India e ad altri paesi vulnerabili per via della crisi dello Stretto di Hormuz. Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha dichiarato che la decisione è stata assunta in seguito alle richieste dei ministeri delle finanze di dieci Paesi durante gli incontri del Fondo monetario internazionale a Washington.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Usa prorogano di 30 giorni l'esenzione dalle sanzioni sul petrolio russo Amid Iran war, why did US extend sanctions relief on Iranian and Russian oil Treasury Sec. answers Notizie correlate L’india torna al petrolio russo: 30 giorni di deroga alle sanzioni Usa. E ora Putin potrebbe alzare il prezzo del suo greggioGli Usa allentano le sanzioni sulla Russia, consentendo alle raffinerie indiane di acquistare milioni di barili di petrolio del Cremlino, a patto che... USA, stop all’esenzione sulle sanzioni: stretta sul petrolio iranianoIl Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che non rinnoverà l’esenzione temporanea dalle sanzioni che aveva consentito, di recente,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gas Russo. Gli Usa prorogano la sospensione delle sanzioni. Ue sempre più sola contro Mosca; Russia, Usa prorogano stop alle sanzioni sul petrolio del Cremlino; Trattative sospese, Teheran: Gli Usa tolgano il blocco navale e negozieremo a Islamabad. Tre navi colpite a Hormuz; Processo Maradona, la figlia Gianinna in lacrime sul banco dei testimoni. Usa prorogano di 30 giorni l'esenzione dalle sanzioni sul petrolio russoWASHINGTON, 22 APR - Gli Stati Uniti hanno prorogato di 30 giorni l'esenzione dalle sanzioni sul petrolio russo trasportato via mare in modo da fornire sollievo all'India e ad altri paesi vulnerabili ... giornaledibrescia.it Russia, USA prorogano stop alle sanzioni sul petrolio del CremlinoLo Stretto di Hormuz è chiuso, dunque Washington guarda a Mosca. L'amministrazione di Donald Trump ha prorogato lo stop alle sanzioni sul petrolio russo fino al 16 maggio per sopperire alle carenze ca ... msn.com Qui, la mia corrispondenza di questa mattina, 22 aprile 2026, in onda su Radio Radicale: https://radioradicale.it/scheda/787557/nuova-proroga-del-cessate-il-fuoco-tra-usa-e-iran-che-consente-al-regime-iraniano-di - La dichiarazione diffusa dall’agenzia dei p facebook #Iran- #Usa, Donald #Trump proroga il cessate il fuoco. Ma i veti incrociati paralizzano i negoziati #guerra #22aprile #iltempoquotidiano iltempo.it/esteri/2026/04… x.com