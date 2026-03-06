L’india torna al petrolio russo | 30 giorni di deroga alle sanzioni Usa E ora Putin potrebbe alzare il prezzo del suo greggio

Gli Stati Uniti hanno concesso all'India una deroga di 30 giorni alle sanzioni sul petrolio russo, permettendo alle raffinerie indiane di acquistare milioni di barili del Cremlino. La condizione è che il greggio sia stato caricato sulle petroliere entro il 5 marzo 2026. Questa decisione potrebbe influenzare i prezzi del petrolio russo, secondo gli analisti.

Gli Usa allentano le sanzioni sulla Russia, consentendo alle raffinerie indiane di acquistare milioni di barili di petrolio del Cremlino, a patto che sia stato caricato sulle petroliere entro il 5 marzo 2026. La mossa prevede "una deroga temporanea di 30 giorni" e fino agli inizi di aprile, ha riferito il segretario al Tesoro Scott Bessent in un post serale su X: "Questa misura, deliberatamente a breve termine, non fornirà significativi benefici finanziari al governo russo, poiché autorizza solo transazioni che riguardano petrolio già bloccato in mare", ma "allevierà la pressione causata dal tentativo dell'Iran di prendere in ostaggio l'energia globale", "per consentire al petrolio di continuare a fluire nel mercato globale".