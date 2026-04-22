USA il paradosso dei pacchi | i corrieri smentiscono la crisi

Un rappresentante di una delle principali aziende di consegne negli Stati Uniti ha dichiarato che, nonostante le difficoltà economiche, il volume di pacchi consegnati durante la stagione natalizia è rimasto stabile. La sua affermazione contrasta con le preoccupazioni diffuse riguardo a una possibile crisi economica, alimentando il dibattito sullo stato attuale dell’economia americana. La dichiarazione ha suscitato attenzione e ha portato a riflettere sulla reale situazione del settore delle consegne.

Un della UPS, Dontay McCauley, ha scosso l’opinione pubblica con un’osservazione diretta sulla tenuta economica statunitense dopo la stagione dei regali natalizi. Nonostante le continue lamentele sulla difficoltà finanziaria che hanno caratterizzato tutto il 2024, i volumi di spedizioni registrati hanno rivelato una realtà di consumi molto più vivace di quanto ipotizzato dai critici e da chi temeva l’imminenza di una recessione. Il racconto di McCauley, diventato virale con oltre 100.000 visualizzazioni, mette in luce un paradosso evidente: mentre molti cittadini dichiaravano di essere in difficoltà economica, le strade si sono riempite di pacchi da consegnare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA, il paradosso dei pacchi: i corrieri smentiscono la crisi Notizie correlate Un chilo di droga spedita nei pacchi: i finanzieri si fingono corrieri, decisivo il fiuto dei cani antidroga. Un arrestoLa droga non viaggia più solo nascosta in auto o nei bagagli: sempre più spesso passa dai pacchi delle spedizioni, mescolata tra centinaia di... Leggi anche: Cocaina e hashish nascosti nei pacchi dei corrieri: sequestrati 25 chili di droga pronti a partire