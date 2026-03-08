La guerra degli USA in Medio Oriente spaventa la Russia di Putin | teme che dopo Khamenei tocchi a lui

Un economista russo spiega che la presenza degli Stati Uniti in Medio Oriente preoccupa Mosca, che dipende dall’alleanza con l’Iran. Secondo lui, la Russia teme che le azioni occidentali, sempre meno rispettose del diritto internazionale, possano influenzare anche le proprie scelte future. L’intervista chiarisce le preoccupazioni di Mosca riguardo alle tensioni nella regione e alle possibili ripercussioni sulla sua politica estera.

L’intervista di Fanpage.it all'economista russo Konstantin Sonin: “Mosca dipende dall’alleanza con l’Iran e teme un Occidente che ignora sempre più il diritto internazionale”. Il relativo rispetto delle norme da parte dei “Paesi ostili” era sempre stato un vantaggio. Ora, “il Cremlino teme che dopo Khamenei possa toccare a Putin”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“In Iran voglio la vittoria totale”, Trump spaventa Khamenei. Ma Teheran non si piega e promette: “Se attaccati, colpiremo le basi Usa in Medio Oriente”A sentire le ultime dichiarazioni di Donald Trump, sembra proprio che sull’Iran i giochi siano fatti, con un attacco degli Stati Uniti contro il...

Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Pronto al dialogo con Macron”. Witkoff: “Mosca resta impegnata a raggiungere la pace”: news in direttaLe ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di lunedì 22 dicembre 2025.

