Perché a Teheran c' è chi teme l' accordo tra il regime degli ayatollah e gli Usa

Fra gli aspetti più sconcertanti – e tragici – della situazione iraniana c’è questo: nelle manifestazioni di protesta a gennaio si sono levate spesso le invocazioni a favore di un intervento militare americano. Tuttora, anche se la ferocia sanguinaria della repressione ha soffocato le proteste di piazza, molti segnali confermano questo paradosso: molti iraniani «auspicano» una pioggia di bombe. Non per istinto suicida, ma perché sono talmente sofferenti per le crudeltà del regime, che l’intervento militare degli Stati Uniti offre la speranza di rovesciamento dell’oppressore. Arrivare a desiderare di essere attaccati, la dice lunga sul livello di rigetto verso gli ayatollah.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

