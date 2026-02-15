Rissa alla stazione di Cisterna | polizia interviene due uomini resistono all’identificazione Indagini in corso

Una rissa scoppiata sabato 14 febbraio 2026 alla stazione di Cisterna ha portato gli agenti a intervenire, mentre due uomini si sono opposti all’identificazione. La lite è nata da una discussione tra passeggeri, che è degenerata in un alterco violento. La polizia ha dovuto bloccare i due uomini, che hanno cercato di allontanarsi senza rispettare le procedure di identificazione. Sul posto sono arrivati altri agenti per calmare la situazione e garantire la sicurezza dei presenti. Le autorità stanno approfondendo le cause dello scontro e verificano eventuali responsabilità.

Scazzottata alla stazione di Cisterna: intervento della polizia e un dibattito sulla sicurezza. Una lite scoppiata sabato 14 febbraio 2026 alla stazione ferroviaria di Cisterna di Latina ha richiesto l'intervento della polizia. Due uomini, uno di nazionalità ucraina e l'altro moldava, entrambi visibilmente alterati, si sono resi responsabili di un comportamento ostile nei confronti degli agenti durante i controlli di routine. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree pubbliche e sulle sfide legate all'integrazione. Dinamica dell'intervento e resistenza all'identificazione. L'allarme è scattato quando la sala operativa della questura ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti una colluttazione in corso all'interno e nelle vicinanze della stazione, un punto nevralgico per i pendolari e i viaggiatori.