Diga di Vetto | via al progetto per la sicurezza idrica dell’Emilia-Romagna dopo il via libera al dibattito pubblico

La diga di Vetto diventa al centro di un nuovo progetto di sicurezza idrica in Emilia-Romagna, dopo che il governo ha approvato il percorso di partecipazione pubblica. La decisione di avviare il dibattito pubblico deriva dalla necessità di proteggere le riserve d’acqua della regione, soprattutto durante i periodi di siccità. Nei prossimi mesi, cittadini e associazioni potranno esprimere le proprie opinioni e proporre soluzioni concrete per migliorare la gestione delle risorse idriche locali.

Diga di Vetto: Conclusa la fase di dibattito pubblico, l'iter per la sicurezza idrica dell'Emilia-Romagna riprende vigore. È stata consegnata oggi, 14 febbraio 2026, alla stazione appaltante la relazione conclusiva del dibattito pubblico sulla diga di Vetto, un'infrastruttura cruciale per garantire la sicurezza idrica della Val d'Enza e dell'intera regione Emilia-Romagna. La decisione, seguita con attenzione dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, apre una nuova fase nella complessa vicenda che da decenni vede il territorio attendere una soluzione definitiva per la gestione delle risorse idriche. Diga di Vetto, consegnata la relazione finale del dibattito pubblicoProsegue con «attenzione costante» da parte del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini l'iter per la realizzazione della diga di Vetto, «infrastruttura strategica ... Consegnata la relazione conclusiva del dibattito pubblico sulla diga di VettoROMA – Prosegue con attenzione costante da parte del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini l'iter per la realizzazione della diga di Vetto, infrastruttura stra ...