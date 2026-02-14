Mussomeli si veste di festa | Carnevale tra balli spettacoli e DJ set per tutte le età

Mussomeli si anima con il Carnevale, perché la comunità ha deciso di organizzare tre giorni di eventi per riunire tutti i residenti. La città si riempie di colori, musica e balli, coinvolgendo persone di tutte le età. Le strade si riempiranno di carri allegorici, spettacoli e DJ set, creando un’atmosfera di festa che dura tutto il weekend.

Mussomeli si prepara al Carnevale: tre giorni di festa tra tradizione e musica. Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, si appresta a vivere un Carnevale vivace e coinvolgente. Dal 15 al 17 febbraio, la cittadina offrirà un programma ricco di eventi, tra balli, spettacoli e musica, con l’obiettivo di attrarre residenti e visitatori. L’amministrazione comunale ha predisposto un calendario di iniziative per celebrare la tradizione e promuovere la socializzazione in piazza, nonostante le incertezze legate alle condizioni meteorologiche. Un programma per tutte le età. L’assessore al Turismo e vice sindaco, Seby Lo Conte, ha espresso l’auspicio che queste giornate possano rappresentare un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Carnevale di Misterbianco 2026 si accende con musica dal vivo, sfilate di pupi siciliani e carri allegorici, attirando centinaia di cittadini di tutte le età che sfilano per le vie del paese.

Giardina Gallotti si appresta a vivere l’undicesimo Carnevale con una festa dedicata a Super Mario.

