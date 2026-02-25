Dà in escandescenze e rompe la vetrata di ingresso della polizia locale di Fucecchio

FUCECCHIO – Nel tardo pomeriggio di mercoledì (25 febbraio) si è verificata un’aggressione nei confronti del personale della polizia locale nella sede di via Battisti. Nell’orario di chiusura un uomo ha provato a entrare con la forza negli uffici per avere dei chiarimenti in merito a un intervento svoltosi nel primo pomeriggio nel territorio comunale. L’uomo ha danneggiato la vetrata della porta d’ingresso e gli agenti, che si trovavano all’interno per attività d’ufficio in orario di non apertura al pubblico, hanno chiamato i carabinieri e i colleghi della pattuglia esterna, che sono giunti sul posto subito dopo per riportare l’uomo a più miti consigli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

