Mi ha sputato in faccia e si è toccato davanti a me Dipendente aggredita interviene il titolare

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una dipendente del Vito Cortese Cafè in piazza Santa Maria Novella, a Firenze, ha riferito di aver subito un'aggressione in cui è stata sputata in faccia e si è vista toccare davanti a lei. In seguito all'episodio, il titolare del locale ha deciso di chiudere temporaneamente i bagni del locale. La vicenda ha suscitato attenzione tra i clienti e il personale del caffè.

Firenze, 9 aprile 2026 – Nuova aggressione ai danni di una dipendente del Vito Cortese Cafè in piazza Santa Maria Novella, a Firenze, con il titolare costretto a prendere una decisione drastica: chiudere i bagni del locale. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando una cliente ha segnalato un problema nei servizi igienici. https:www.lanazione.itfirenzefurto-pasticceria-98c9c58c “Ero al banco quando una cliente mi ha detto che c’era qualcosa che non andava in bagno – racconta la dipendente – mi sono avvicinata e ho visto uscire un uomo straniero, in evidente stato di agitazione. Gli ho detto che non poteva trattenersi lì e che esistono bagni pubblici, ma lui ha iniziato a sputarmi in faccia, si toccava i genitali davanti a me e mi insultava”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “Mi ha sputato in faccia e si è toccato davanti a me”. Dipendente aggredita, interviene il titolare

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