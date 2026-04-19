Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, si è parlato di un episodio che riguarda uno dei protagonisti. Secondo quanto riferito, il cavaliere è stato visto mentre arrivava all’Isola d’Elba, dove risiede una donna coinvolta nella vicenda. Le immagini mostrano il soggetto che scende dalla nave al porto dell’isola, un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei presenti. La donna in questione possiede una panetteria nell’area.

Sebastiano Mimosa è tra i protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. Il cavaliere sarebbe stato immortalato mentre scendeva dalla nave al porto dell'Isola d'Elba, luogo non casuale visto che è la residenza di Elisabetta Gigante dove ha una panetteria. I due avevano avuto una storia turbolenta durante il dating show ma questo aggiornamento ha riacceso i sospetti su di un eventuale riavvicinamento o chiarimento definitivo. In una segnalazione riportata da Deianira Marzano si legge: "E' finita la storia tra Sebastiano e Simona. Fonte certa al 100% e lui sta andando da Elisabetta all'Isola d'Elba". L'esperta di gossip ha aggiunto che un utente avrebbe visto la dama di Uomini e Donne attendere Sebastiano con indosso un abito verde.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Sebastiano Mimosa lascia Simona: beccato all’Isola d’Elba da Elisabetta

Notizie correlate

Uomini e Donne, Sebastiano lascia Simona: gesto assurdo e sfogo della damaUna segnalazione su Sebastiano Mignosa riapre il caso sulla relazione con Simona Cannata dopo l’uscita da Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni: Elisabetta lascia il programma, Sebastiano la segueColpi di scena nel Trono Over: Elisabetta si prende una pausa dal programma e Sebastiano decide di seguirla.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Sebastiano Mignosa e Simona, cos’è successo dopo l’addio a Uomini e Donne | Foto verità sui socialDopo aver lasciato in coppia Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa e Simona svelano come procede la loro relazione. ilsussidiario.net

Uomini e donne, riprese 14 aprile: Sebastiano va via con Simona, Alessio felice con DeboraSebastiano e Simona hanno scelto di lasciare il programma insieme a poche settimane dall'inizio della loro conoscenza ... it.blastingnews.com