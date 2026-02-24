Uomini e Donne anticipazioni | Elisabetta lascia il programma Sebastiano la segue

Elisabetta ha deciso di abbandonare il programma, motivata da un malessere personale che l’ha portata a fare questa scelta. Sebastiano, suo compagno di viaggio nel trono over, ha optato di seguirla, lasciando tutti sorpresi. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e discussioni accese. I due hanno lasciato il set insieme, lasciando gli spettatori con molte domande sulla loro relazione. La puntata si conclude con il loro addio improvviso.

Colpi di scena nel Trono Over: Elisabetta si prende una pausa dal programma e Sebastiano decide di seguirla. Anche Sabrina lascia lo studio, mentre Marina esplode in lacrime dopo gli attacchi di Tina e Gianni. Oggi, martedì 24 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La puntata è stata caratterizzata dall'uscita di scena di un cavaliere e due dame. Nel Trono Classico, Ciro ha baciato Martina. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Uomini e Donne: Gemma cambia idea, Sebastiano toglie l’esclusiva a ElisabettaIl cambiamento di Gemma e le decisioni di Sebastiano hanno fatto parlare durante la puntata di Uomini e Donne del 18 febbraio.

Uomini e Donne, chi sono Sebastiano Mignosa e Elisabetta Gigante: età, lavoro, studi, dove vivono, profili InstagramSebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante sono i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

