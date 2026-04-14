Uomini e Donne anticipazioni corteggiatrice si dichiara a Ciro | tensione in studio

Durante la registrazione del 14 aprile, lo studio di Uomini e Donne ha assistito a momenti di tensione e confronti tra i protagonisti. Una corteggiatrice si è dichiarata a Ciro, suscitando reazioni tra i presenti. La puntata ha visto anche un ritorno inatteso e diversi chiarimenti tra i partecipanti, contribuendo a rendere il trono uno dei più complessi degli ultimi tempi.

La registrazione del 14 aprile regala nuovi colpi di scena: tra discussioni, chiarimenti e un ritorno non scontato, il trono vive uno dei momenti più delicati. Oggi, martedì 14 aprile, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni rivelano momenti di forte tensione nel Trono Classico, con sviluppi inaspettati che hanno coinvolto in particolare il percorso di una delle corteggiatrici di Ciro Solimeno. Ecco cosa è successo secondo quanto riportato da Lollo Magazine. Elisa confessa i suoi sentimenti a Ciro La conoscenza tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi ha portato a uno sviluppo interessante: durante un'esterna molto intensa e romantica, i due si .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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