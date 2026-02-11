Ciro elimina una corteggiatrice e si becca la strigliata da Maria | anticipazioni di Uomini e Donne del 10 febbraio

Questa mattina a Uomini e Donne, Ciro ha deciso di eliminare una delle sue corteggiatrici, lasciando gli altri senza parole. Maria, visibilmente contrariata, lo ha rimproverato duramente per la scelta fatta. La puntata si è infiammata tra tensioni e confronti, mentre i concorrenti cercano di capire cosa riserverà il futuro.

Quali sono le anticipazioni di Uomini e Donne del 10 febbraio? Scopriamole insieme Si è tenuta in data 10 febbraio la registrazione di Uomini e Donne: le anticipazioni in vista della puntata che vedremo presto in TV. Nuova registrazione e anticipazioni di Uomini e Donne, dopo la precedente tenutasi lunedì (QUI I DETTAGLI). Gli spoiler del 10 febbraio, gentilmente fornite da LorenzoPugnaloni.it, ci riservano come sempre tanti spunti. Iniziamo dal Trono Over con Edoardo e Paola. La dama ha mostrato fastidio nel sapere che lui volesse uscire per avere maggiore intimità e per tale ragione ha scelto di chiudere. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La registrazione di ieri di Uomini e Donne si chiude con alcuni colpi di scena.

Nella registrazione di lunedì 2 febbraio di “Uomini e Donne”, Gemma Galgani ha deciso di eliminare Ciro.

