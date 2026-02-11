Ciro elimina una corteggiatrice e si becca la strigliata da Maria | anticipazioni di Uomini e Donne del 10 febbraio

Da novella2000.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Uomini e Donne, Ciro ha deciso di eliminare una delle sue corteggiatrici, lasciando gli altri senza parole. Maria, visibilmente contrariata, lo ha rimproverato duramente per la scelta fatta. La puntata si è infiammata tra tensioni e confronti, mentre i concorrenti cercano di capire cosa riserverà il futuro.

Quali sono le anticipazioni di Uomini e Donne del 10 febbraio? Scopriamole insieme Si è tenuta in data 10 febbraio la registrazione di Uomini e Donne: le anticipazioni in vista della puntata che vedremo presto in TV. Nuova registrazione e anticipazioni di Uomini e Donne, dopo la precedente tenutasi lunedì (QUI I DETTAGLI). Gli spoiler del 10 febbraio, gentilmente fornite da LorenzoPugnaloni.it, ci riservano come sempre tanti spunti. Iniziamo dal Trono Over con Edoardo e Paola. La dama ha mostrato fastidio nel sapere che lui volesse uscire per avere maggiore intimità e per tale ragione ha scelto di chiudere. 🔗 Leggi su Novella2000.it

ciro elimina una corteggiatrice e si becca la strigliata da maria anticipazioni di uomini e donne del 10 febbraio

© Novella2000.it - Ciro elimina una corteggiatrice e si becca la strigliata da Maria: anticipazioni di Uomini e Donne del 10 febbraio

Approfondimenti su Uomini E Donne 10 febbraio

Uomini e Donne anticipazioni: Ciro elimina una corteggiatrice, Paola dice no a Edoardo

La registrazione di ieri di Uomini e Donne si chiude con alcuni colpi di scena.

Uomini e Donne, registrazione 2 febbraio: Gemma elimina Ciro

Nella registrazione di lunedì 2 febbraio di “Uomini e Donne”, Gemma Galgani ha deciso di eliminare Ciro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Uomini E Donne 10 febbraio

Argomenti discussi: Uomini e Donne anticipazioni: Ciro elimina una corteggiatrice, Paola dice no a Edoardo; Anticipazioni Uomini e Donne: De Filippi rimprovera Ciro, scontri accesi al trono Over; Uomini e Donne: Ciro esagera, Maria furiosa; Ciro Solimeno nel caso a Uomini e Donne/ Bacia Martina e poi elimina Alessia Messina.

ciro elimina una corteggiatriceCiro Solimeno nel caso a Uomini e Donne/ Bacia Martina e poi elimina Alessia MessinaCiro Solimeno, dopo il macio in esterna con Martina, a Uomini e Donne elimina Alessia Messina. ilsussidiario.net

ciro elimina una corteggiatriceUomini e Donne: Gemma rifiuta un ex corteggiatore, Ciro bacia una corteggiatriceIeri, lunedì 9 febbraio, sono state registrate le nuove puntate dell’attuale stagione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5. Come di consueto, Lorenzo Pugnaloni ... ilmattino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.