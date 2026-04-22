Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 22 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, mercoledì 22 aprile 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. La trasmissione, che comprende il Trono Over e il Trono Classico, viene resa disponibile anche in streaming. Sono stati diffusi anticipazioni e news sulla puntata, con alcune scene già disponibili in forma di video su Witty TV. La diretta si può seguire sia in televisione che online.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 22 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sabrina ha un nuovo confronto con Davide. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono di Ciro. Il tronista è uscito in esterna con Martina ed Elisa, ma con quest’ultima ha un’accesa discussione. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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