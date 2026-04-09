Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 9 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, giovedì 9 aprile 2026, viene trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5, disponibile anche in streaming. La puntata comprende segmenti dedicati al Trono Over e al Trono Classico, con aggiornamenti sui protagonisti e sulle dinamiche che si sviluppano all’interno del programma. Sono previsti interventi e interviste ai partecipanti, oltre alla trasmissione di filmati e momenti salienti.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 9 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia continua a dividere il parterre delle dame e gli opinionisti. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over e dalla nuova conoscenza di Marina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 9 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama è uscita in esterna con Antonio B. Tra i due una bella serata e anche un fugace bacio sulle labbra. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (8 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 8 aprile 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (2 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 2 aprile 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, Trono Classico - Il racconto di Gianmarco

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