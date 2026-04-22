Uomini e Donne anticipazioni 22 aprile | Cinzia frena su Marco Nicola e Giada tornano in coppia caos sul trono di Ciro

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 aprile, si è trattato principalmente della situazione tra Cinzia Paolini e Marco, con un nuovo stop deciso dopo una segnalazione. Contestualmente, Nicola e Giada sono tornati in coppia, mentre sul trono di Ciro si sono verificati alcuni momenti di confusione. La registrazione ha ripreso da questa vicenda, che ha attirato l’attenzione dei telespettatori nelle ultime settimane.

Cinzia Paolini e Marco: dopo la segnalazione arriva lo stop. La registrazione di Uomini e Donne del 22 aprile, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, riparte dal caso più discusso degli ultimi giorni: quello tra Cinzia Paolini e Marco. Dopo la segnalazione emersa nella precedente puntata, i due restano al centro dello studio tra tensioni, uscite e rientri. Il rapporto non si è interrotto, ma nemmeno chiarito. Cinzia sceglie la linea della prudenza: prima di lasciare il programma insieme a lui, vuole osservare, capire e soprattutto verificare il comportamento di Marco lontano dalle parole. Una posizione che suona come un ultimatum, ma senza una decisione definitiva.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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