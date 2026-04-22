Uomini e Donne regala nuove dinamiche grazie alla registrazione del 21 Aprile 2026. Cinzia Paolini e Marco sono stati protagonisti di un momento piuttosto delicato in seguito ad una grave segnalazione arrivata in studio. Non mancano anche uscite di scena e colpi di scena nel trono over: scopriamo tutto nel dettaglio. La famiglia di Ciro Solimeno svela chi ha scelto? Il gesto Elisabetta e Sebastiano lasciano Uomini e Donne. La registrazione si apre con l’uscita di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, che decidono di lasciare insieme il programma. Una scelta che sorprende lo studio, arrivata dopo gli sviluppi delle ultime settimane. Le origini e il lavoro di Sebastiano Mignosa Uomini e Donne anticipazioni: il racconto di Sebastiano Mignosa e le accuse in studio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, caos Marco-Cinzia: testimonianza telefonica in studio

Notizie correlate

Uomini e Donne anticipazioni: video shock in studio su Cinzia PaoliniCinzia Paolini continua a sconvolgere i telespettatori di Uomini e Donne e i presenti alle registrazioni.

Uomini e Donne anticipazioni: Cinzia resta in studio, Sara sorprende Alessio e MatteoTina Cipollari e Gianni Sperti chiedono a Cinzia di lasciare il Trono Over, ma la dama resta seduta e determinata, mentre Sara porta Matteo in...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Uomini e Donne, anticipazioni 21 aprile: svolta tra Cinzia e Marco, ma lo studio non crede alla coppia; Uomini e Donne, come andrà a finire tra Marco e Cinzia? Ecco le Anticipazioni; Tina: Marco, non ti chiedi perché Cinzia… - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno blocca le esterne e rinvia la scelta finale.

Uomini e Donne, Anticipazioni: Cinzia sorpresa dall'anello di fidanzamento di Marco, poi la segnalazione sul cavaliereCosa accadrà tra Marco e Cinzia Paolini? Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne ci svelano che la situazione si complicherà nelle prossime puntate. Cinzia Paolini e Marco ancora ... comingsoon.it

Uomini e Donne, anticipazioni: Ciro Solimeno verso la scelta, Martina in vantaggio, caos tra Cinzia e MarcoNuovi equilibri e colpi di scena nella registrazione del 21 aprile di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, il trono class ... comingsoon.it

«Sto davvero valutando di trasferirmi a Milano», confida Cinzia, lasciando tutti a bocca aperta. Fino a poco tempo fa, nessuno avrebbe scommesso su una svolta così netta tra lei e Marco, invece nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne la situazione è cam - facebook.com facebook

Cinzia ha deciso di ridare l’esclusiva a Marco e in studio… #UominieDonne x.com