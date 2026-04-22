Uomini e Donne anticipazioni 21 aprile | Ciro sceglierà Martina?

Nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 21 aprile, si sono svolti i consueti sviluppi della trasmissione. Ciro si è mostrato molto coinvolto con Martina, suscitando domande sulla possibile scelta. Le anticipazioni indicano che il percorso tra i due è stato al centro della puntata, lasciando spazio a molte aspettative sul futuro. La registrazione ha confermato l’attenzione sul rapporto tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui risvolti successivi.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 21 aprile. Ciro sempre più preso da Martina, sarà lei la scelta? Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 21 aprile. Ciro sembra sempre più preso da Martina, alla fine sceglierà lei? Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Elisabetta e Sebastiano sorprendono lo studio decidendo di lasciare insieme il programma. Il cavaliere spiega che la conoscenza con Simona non ha avuto seguito e di aver compreso di avere ancora qualcosa in sospeso con Elisabetta, tanto da raggiungerla all’Elba. La scelta scatena la dura reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che li accusano di poca sincerità dopo un lungo confronto.🔗 Leggi su 2anews.it

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