Chi sceglierà Ciro Solimeno a Uomini e Donne? La favorita

Nella trasmissione Uomini e Donne, il trono di Ciro Solimeno sta per giungere alla conclusione, con la scelta finale che si avvicina. La puntata recente ha mostrato le ultime estasi di emozioni e confronti tra il tronista e le sue corteggiatrici, mentre il pubblico aspetta di scoprire chi riceverà il suo sì. La favorita sembra aver catturato maggiormente l’attenzione, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali.

Uomini e Donne entra nella fase decisiva del trono di Ciro Solimeno, con la scelta finale sempre più vicina. Le anticipazioni dell’ultima registrazione mostrano un percorso ormai definito, con due sole corteggiatrici ancora in gioco. Tra confronti, decisioni in studio e reazioni del pubblico, cresce l’attenzione su quello che accadrà nelle prossime puntate. Cosa fa davvero nella vita Martina Calabrò Uomini e Donne: le corteggiatrici che Ciro porta alla scelta. Nel corso della registrazione, Ciro Solimeno ha confermato che la sua scelta sarà tra Martina Calabrò ed Elisa Leonardi. Il percorso del tronista si restringe quindi a due nomi, segnando l’ingresso nella fase conclusiva del trono. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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