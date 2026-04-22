Uno studentato e una piazza per il quartiere | cosa sta nascendo al posto del cinema demolito a Roma est

A Roma est, al posto dell’ex cinema Impero in via di Acqua Bullicante, sta sorgendo un nuovo complesso che includerà uno studentato e uno spazio pubblico per il quartiere. Le fondamenta sono state ultimate e nei prossimi quattro mesi è prevista l’avvio dei lavori per la costruzione dell’edificio, che sostituirà la vecchia sala e le aree ad essa associate. La demolizione della platea è già stata completata.

Le fondamenta sono state completate e, nel giro di quattro mesi, dovrebbe partire la vera e propria costruzione dell’edificio che prenderà il posto dell’ex cinema Impero in via di Acqua Bullicante 124, dopo la demolizione di quella che era la platea.Cosa nascerà al posto dell’ex cinemaAlessandro.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate L'ex teatro dimenticato che inquina un parco di Roma est sarà demolito: "Serviranno 500mila euro"Municipio V e Comune di Roma lavorano a un intervento su modello di quello in corso all'ex Tendastrisce: "Presto un'ordinanza del sindaco Gualtieri"... Roma, sorpresa durante i lavori per uno studentato: sotto il cantiere emerge una necropoli con ‘scheletri’ particolariRoma: nel cantiere del nuovo studentato emerge una necropoli romana con edifici funerari, decorazioni e scheletri particolari. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In Borgo Roma apre uno studentato di Ater Verona da 52 posti letto; Termini, sgomberato lo stabile di via del Macao. Rocca: Diventerà uno studentato universitario; Sgomberata dopo 14 anni l'occupazione di via del Macao. Lì uno studentato; Sgomberato stabile a Roma, 'occupato da 14 anni, diventerà uno studentato'. Dagli scavi per uno studentato, riemerge la più vasta necropoli romana con tombe affrescate e mosaici ben conservatiLa storia di Roma non ha bisogno di celebrazioni ufficiali per emergere: spesso riappare semplicemente perché qualcuno inizia a scavare. Succede nei cantieri, sotto le strade trafficate, nei luoghi ... greenme.it Ex Mira Lanza, il Campidoglio approva il progetto di Roma Tre: via libera allo studentato pubblicoL'Aula Giulio Cesare ha dato il via libera per la concessione trentennale dell'ex complesso industriale a Roma Tre. Il 20 aprile parte la bonifica interna poi la struttura verrà consegnata all'ateneo ... romatoday.it #MustRead: La consigliera del Municipio XI di Roma, Fabiana Di Segni, abbandona il Partito Democratico con una rottura che definisce politica e morale. In questa intervista accusa i vertici dem di aver tollerato un clima di odio e ambiguità, trasformando la crit - facebook.com facebook Solovyov-Meloni, un caso tra Roma e Mosca x.com