Roma sorpresa durante i lavori per uno studentato | sotto il cantiere emerge una necropoli con ‘scheletri’ particolari

Durante i lavori per la costruzione di uno studentato a Roma, gli operai hanno scoperto una necropoli con scheletri insoliti sotto il cantiere. La scoperta ha sorpreso tutti, portando alla luce resti umani risalenti a epoche antiche. La zona interessata si trova nel sottosuolo della capitale, dove si sono già trovati altri reperti di grande valore storico. La scoperta è ora sotto indagine delle autorità competenti.

Roma: nel cantiere del nuovo studentato emerge una necropoli romana con edifici funerari, decorazioni e scheletri particolari. Il sottosuolo di Roma contiene tesori di valore inestimabili, lo sappiamo bene. E per questo continua a riservare sorprese anche nei luoghi più insospettabili. Ma c’è sempre da stupirsi come quando, proprio a Roma, durante i lavori per la costruzione di uno studentato, in un’area vicina alla basilica di San Paolo fuori le Mura, gli scavi hanno portato alla luce dei resti archeologici inattesi: tra edifici funerari, decorazioni e scheletri con caratteristiche insolite. Il cantiere si è trasformato in un nuovo capitolo della storia millenaria della città. 🔗 Leggi su Funweek.it

Scavi per uno studentato riportano alla luce una necropoli romana: tombe decorate riemergono su via OstienseTombe decorate e colombari di età imperiale sono emersi a circa un metro di profondità durante gli scavi per i lavori di costruzione di uno...

Ostiense, scavano per lo studentato e trovano una necropoli intatta: riemerge una famiglia di 13 persone sepolta insiemeLa scoperta in zona San Paolo Fuori le Mura, gli archeologi: "un rinvenimento importante che aspettavamo da più di cento anni" Dagli scavi...

Una raccolta di contenuti su Roma sorpresa durante i lavori per uno....

Temi più discussi: Macron: La decisione è stata una sorpresa spiacevole. Positive Roma, Berlino e Madrid; Le polemiche per il rientro da Dubai del ministro Crosetto. Lui: Il volo di Stato? Ho rimborsato il triplo del suo costo. Meloni sorpresa dal viaggio; Visite mediche a sorpresa per i lavoratori sospettati di fare uso di droghe e alcol – Cosa cambia e da quando; Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: Qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto. Sorvolo sulla frana.

Roma: controlli alla stazione Termini, 2 arresti e 4 denunceBlitz dei carabinieri alla stazione Termini: due arresti e quattro denunce nel fine settimana. Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia Centro di Roma, con il supporto di un’unità cinofila de ... romadailynews.it

Roma: sorpresi a rubare in auto in sosta in via Portuense, due arresti e una denunciaDue giovani arrestati per furto in auto a Roma, un complice minorenne denunciato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. romadailynews.it

Tra gli Anni Venti e gli Anni Trenta cambiano molte cose nell’urbanistica e nei trasporti di Roma. A dicembre del 1929 i tram nel centro città vengono sostituiti dagli autobus, una scelta che si rivelerà presto sbagliata. Il regime aveva ritenuto che binari e linee el - facebook.com facebook

A Roma la V edizione di CyberSec. x.com