L' ex teatro dimenticato che inquina un parco di Roma est sarà demolito | Serviranno 500mila euro

L’ex teatro di Roma est, abbandonato da oltre vent’anni, rappresenta un problema di inquinamento nel parco vicino. La causa sono i rifiuti abbandonati e i materiali deteriorati che si accumulano all’interno e intorno alla struttura. Gli agenti inquinanti contaminano il suolo e l’aria, creando un danno ambientale evidente. Ora, il Comune ha deciso di demolire il vecchio edificio, stimando un costo di circa 500mila euro. La rimozione dell’ex teatro rappresenta un passo per restituire l’area alla natura.

Municipio V e Comune di Roma lavorano a un intervento su modello di quello in corso all'ex Tendastrisce: "Presto un'ordinanza del sindaco Gualtieri" Nel 2004 il teatro venne dismesso, a seguito del crollo di una tribuna, con diversi feriti. Da quel momento è stato abbandonato a sé stesso, fino a ridursi a uno scheletro fatiscente, oggetto anche di un incendio, e circondato da una discarica abusiva. Una situazione che da tempo tormenta i residenti e su cui ora il municipio ha deciso di intervenire, sul modello di quanto si sta già facendo all’ex Tendastrisce di via Perlasca. Il municipio ha effettuato un sopralluogo nell’area, insieme al Dipartimento tutela ambientale e alla polizia locale, per pianificare gli interventi di risanamento.🔗 Leggi su Romatoday.it

L'ecomostro di Roma est sarà demolito: al suo posto nuovi appartamentiL’ecomostro di Roma est, un edificio abbandonato dal 1987, sarà demolito per fare spazio a nuovi appartamenti.

Teatro urbano degli artisti di strada: contributi Mic per 500mila euroIl Ministero della Cultura ha annunciato l'assegnazione di 500mila euro tramite il bando ‘Teatro urbano e sociale’, destinati a sostenere artisti di strada, teatri urbani e festival.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.