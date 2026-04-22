Perugia morti folgorati da scarica da 20mila Volt due fratelli gemelli cacciatori di 23 anni

A Magione, in provincia di Perugia, due fratelli gemelli di 23 anni sono morti folgorati mentre cercavano di recuperare un volatile posato sui fili elettrici di media tensione. I vigili del fuoco hanno riferito che i ragazzi si trovavano a circa 10 metri di altezza e sono stati colpiti da una scarica di circa 20 mila volt. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le cause sono ancora in fase di accertamento.

È accaduto a Magione, in provincia di Perugia. Stando a quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco, i due ragazzi stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo posato sui fili elettrici di media tensione (20mila Volt), situato a un'altezza di circa 10 metri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragedia a Magione: due giovani cacciatori folgorati da una scarica di 20mila volt mentre cercavano di recuperare un richiamoDue giovani cacciatori sono morti, ieri sera nelle campagne di Magione, folgorati da una scarica elettrica di media tensione mentre tentavano di... Tragedia a Magione: due fratelli gemelli 23enni muoiono folgoratiABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nella notte in provincia di Perugia Una drammatica tragedia si è verificata a Magione, in provincia di Perugia,... Una raccolta di contenuti Due cacciatori morti folgorati dai cavi elettrici a MagioneDue giovani cacciatori sono morti folgorati dai cavi di media tensione a Magione. Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.30, una squadra del comando dei vigili del fuoco di Perugia è interven ... ansa.it Due giovani cacciatori uccisi da una scarica elettrica mentre tentavano di prendere una predaPerugia, 22 aprile 2026 – Due giovani cacciatori sono morti ieri sera, martedì 21 aprile, folgorati da una scarica elettrica. Il tragico incidente è successo intorno alle 23 in località La Goga, nel ... lanazione.it