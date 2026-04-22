Dopo 10 anni di restauro riapre al pubblico il Forte Aurelia | GUARDA

Dopo un intervento di restauro durato dieci anni, il Forte Aurelia è stato riaperto al pubblico. L’inaugurazione si è svolta oggi, segnando la conclusione di un intervento di recupero di un sito storico legato alla difesa della capitale. Il forte, che rappresenta un punto di riferimento per la storia militare locale, ora è accessibile nuovamente ai visitatori. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. “Si tratta della realizzazione di un sogno - ha detto il generale in seconda della Guardia di Finanza, Bruno Buratti - perché dopo dieci anni di lavoro viene recuperato e torna alla vita il Forte Aurelia, che è parte integrante assieme agli altri forti, del campo trincerato della storia di questa città. Questo forte è stato edificato dove i francesi nel 1849 avevano impiantato le opere di assedio per attaccare le mura Gianicolensi cui seguì la caduta della Repubblica Romana. È stata la prima opera che il governo italiano ha...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dopo 10 anni di restauro riapre al pubblico il Forte Aurelia | GUARDA Notizie correlate Leggi anche: Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro Leggi anche: Roma, riapre il Forte Aurelia dopo dieci anni: l’inaugurazione in 10 foto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro; Nel Natale di Roma, l'apertura straordinaria del Forte Aurelio; Natale di Roma. La Guardia di Finanza restituisce a Roma il Forte Aurelia (VIDEO); A Roma domani inaugurazione del Forte Aurelia. Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauroIl 22 aprile la Guardia di Finanza inaugura l'edificio tornato completamente agibile, alla presenza di Gualtieri e dei ministri Giuli e Giorgetti ... romatoday.it Roma, dopo 10 anni di restauro riapre al pubblico il Forte Aurelia(LaPresse) È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. Si tratta della realizzazione di un sogno - ha detto il generale in ... stream24.ilsole24ore.com Roma riabbraccia il Forte Aurelia: l’ex complesso militare diventa un polo culturale roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Voce di strada. . SAVE THE DATE: 22 APRILE 2026. A CONCLUSIONE DEL "NATALE DI ROMA", LA GUARDIA DI FINANZA RESTITUISCE ALLA CAPITALE IL FORTE AURELIA In occasione del "Natale di Roma", dopo una meticolosa opera di restauro e di ri - facebook.com facebook