Università Tor Vergata porta a Tivoli corso in Turismo sostenibile e valorizzazione patrimonio culturale

L'Università Tor Vergata ha avviato a Tivoli un nuovo corso di laurea triennale dedicato al turismo sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio culturale. L'iniziativa mira a formare professionisti specializzati in ambiti legati alla promozione e alla tutela delle risorse culturali e ambientali. La scelta di Tivoli, nota per le sue attrazioni storiche, rappresenta un contesto ideale per approfondire queste tematiche. La presentazione ufficiale si è svolta nei giorni scorsi presso l'ateneo.

Roma, 22 apr. (AdnkronosLabitalia) - La laurea triennale in Turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale dell'Università di Roma Tor Vergata nasce a Tivoli, negli spazi del Museo della Città, a Palazzo Macera: un luogo restituito alla comunità, oggi centro attivo di produzione culturale. Qui studio e patrimonio si incontrano ogni giorno. Il Museo della Città è uno spazio attraversato da attività, mostre e confronto pubblico. In questo contesto la didattica entra nei processi, li osserva da vicino, li mette alla prova. Presso le Scuderie Estensi a Tivoli, è stato presentato oggi il nuovo percorso formativo. In apertura dell'evento, i saluti e le parole di grande apprezzamento da parte del ministro del Turismo, Ganmarco Mazzi, in videocollegamento.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università Tor Vergata porta a Tivoli corso in Turismo sostenibile e valorizzazione patrimonio culturale Notizie correlate Università, Nucci (Tor Vergata): “Prevenzione necessaria per ovviare possibili patologie”(Adnkronos) – "Da oculista desidero ribadire come tra gli studenti ci sia un alto rischio di patologie legate ai difetti di vista, in particolar modo... Leggi anche: Università, Einstein Telescope: inaugurato il laboratorio AiLoV-ET a Roma Tor Vergata Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Università Tor Vergata, 'TVx Students' speech contest vince la voglia di mettersi in gioco; All'università di Tor Vergata si gioca alla guerra: nella chat con gli ufficiali inni al Duce e insulti agli 'zingari'; IA oltre l’hype: a Tor Vergata torna Megatrends 2026; Fondazione Universitaria Tor Vergata accoglie Fabrizio Sadun nel CdA. Università Tor Vergata porta a Tivoli corso in Turismo sostenibile e valorizzazione patrimonio culturaleRoma, 22 apr. (Adnkronos/Labitalia) - La laurea triennale in Turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale dell'Università di Roma Tor Vergata nasce a Tivoli, negli spazi del Museo ... iltempo.it Tranvia Termini – Tor Vergata, i veti dell’università non spaventano Patanè: L’opera si faràLa tranvia Termini – Tor Vergata si farà, non ci sono problemi. Parola di Eugenio Patanè. A margine dell’inaugurazione della prima pensilina smart installata a piazzale di Porta Pia, l’assessore ... romatoday.it All’Auditorium dell’Università di Tor Vergata sono tornati protagonisti i temi chiave dell’adolescenza e della giovinezza. La V edizione del TVx Students' Speech Contest ha dato spazio alle voci di studentesse e studenti: uno sguardo autentico sulla realtà, fatto - facebook.com facebook