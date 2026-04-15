South working via agli incentivi | fino a 30 mila euro per riportare i lavoratori in Sicilia

Il governo regionale ha reso disponibile un nuovo incentivo per i lavoratori siciliani che scelgono di tornare a lavorare in Sicilia. L’Irfis ha pubblicato un avviso rivolto a coloro assunti da aziende situate nel resto d’Italia o all’estero, offrendo fino a 30 mila euro per favorire il ritorno e il lavoro nel territorio. La misura mira a promuovere lo “South working” e a incentivare il riavvio delle attività lavorative nella regione.

Diventa operativa la misura sul cosiddetto “South working” voluta dal governo regionale: Irfis ha pubblicato l’avviso per la concessione degli incentivi destinati ai lavoratori siciliani assunti da aziende con sede nel resto d’Italia o all’estero, che scelgono di svolgere la propria attività in.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Smart working, via agli incentivi regionali: contributi fino a 30 mila euro per nuove assunzioniMisura della giunta con fondi triennali gestiti da Irfis per contratti stabili con prestazione da remoto garantita in Sicilia Una misura pensata per... Sicilia: 54 milioni per il “South Working”, incentivi per assunzioni a tempo indeterminato e lavoro agile.La Giunta regionale siciliana ha varato un piano di incentivi da 54 milioni di euro per le imprese che assumeranno personale a tempo indeterminato in... Si parla di: Sicilia, 200 milioni a sostegno di lavoro stabile e innovazione; Sicilia, 239 milioni per imprese, famiglie e lavoro: al via i primi bandi regionali.