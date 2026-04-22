Università asse tra Federico II e commercialisti per tirocini e accesso alla professione

Un accordo tra l’università e i commercialisti prevede stage e tirocini per gli studenti, facilitando l’accesso alla professione. La collaborazione mira a offrire opportunità pratiche e a rafforzare il rapporto tra studi accademici e mondo del lavoro. L’intesa coinvolge le strutture didattiche e le associazioni di categoria, con l’obiettivo di favorire l’ingresso dei futuri professionisti nel settore. Sono previsti programmi condivisi e iniziative formative congiunte.

Un passo significativo verso l’integrazione tra formazione universitaria e professione. Al Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo è stata siglata la convenzione tra il DISES (Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”) e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata. L’accordo, sottoscritto dal professor Antonio Acconcia e dai presidenti Matteo De Lise, Francesco Corbello, Domenico Molisso e Giuseppe Crescitelli, segna per la prima volta la convergenza dei quattro Ordini dell’area metropolitana di Napoli su un progetto condiviso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Università e imprese, asse strategico per il futuro dell’Alto Adige; Andria e Jesi, asse su Federico II: nasce la collaborazione: siglato il Protocollo d’intesa; Piemonte chiama Canada: missione per un asse su aerospazio, sanità, ricerca; Energia solare, asse Napoli-Cina: siglato l’accordo tra Seapower e Jolywood.

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Mille euro al mese ai giovani calabresi che non vanno a studiare al Nord e hanno buoni voti ed esami in regola all'università. Che ne pensate Per saperne di più: https://www.nonsprecare.it/1-000-euro-mese-giovani-calabresi-non-vanno-studiare-nord - facebook.com facebook

Almeno dodici università del Regno Unito hanno speso oltre 443.943 sterline (circa 587.000 dollari) tra gennaio 2022 e marzo 2025 per “spiare” gli studenti e gli accademici impegnati nelle proteste a sostegno della Palestina nel pieno del genocidio di Gaza. x.com