Federico II e commercialisti | siglata la convenzione per tirocinio e accesso alla professione

È stata firmata una nuova convenzione tra l’istituto di istruzione superiore e gli ordini dei commercialisti di diverse province della regione. L’accordo prevede opportunità di tirocinio e facilitazioni per l’accesso alla professione per gli studenti iscritti. La firma è avvenuta tra rappresentanti dell’istituto e degli ordini dei commercialisti di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata. La collaborazione coinvolge anche il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali.

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