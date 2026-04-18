Commercialisti e università | il nuovo volto della professione a Forlì

A Forlì, l’aula 1 di piazzale della Vittoria ha ospitato l’evento “Back to university – edizione 2.0”, che ha visto la partecipazione di commercialisti e universitari. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto tra il mondo accademico e quello professionale, offrendo uno spazio di dialogo diretto. Durante la giornata, sono stati discussi i cambiamenti e le sfide della professione di commercialista in relazione agli studi universitari.

L’aula 1 di piazzale della Vittoria a Forlì ha ospitato l’incontro Back to university – edizione 2.0, un momento di confronto diretto tra il mondo accademico e quello professionale. L’iniziativa è stata promossa congiuntamente dall’Unione giovani dottori commercialisti di Forlì-Cesena e dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Forlì, coinvolgendo i futuri professionisti dell’Università di Bologna, facoltà di Economia di Forlì. Il dialogo tra università e pratica professionale. Il coordinatore all’orientamento dell’ateneo bolognese, Murad Harasheh, ha collaborato alla realizzazione del progetto per favorire il contatto tra gli studi universitari e la realtà lavorativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Commercialisti e università: il nuovo volto della professione a Forlì Notizie correlate Ordine dei commercialisti. Ecco il nuovo consiglio: "Valore alla professione"Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pisa, eletto nella consultazione... Da commercialisti ed esperti contabili di Milano una bussola per capire l’evoluzione della professioneGiovedì 26 febbraio 2026, durante la prima lezione del corso di Bilancio, Principi Contabili e Analisi Finanziaria dell’Università degli Studi di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Back to university, confronto diretto ai giovani sul ruolo del commercialista; Commercialisti, Trentino-Alto Adige all’unanimità con Francesca Pasquali al Consiglio Nazionale; Commercialisti, Corbello incontra gli studenti a Sant'Antimo: L’obiettivo è avvicinare i giovani alla nostra professione, oggi cambiata...; Commissione Attività produttive della Camera. Commercialisti, Elbano de Nuccio rieletto presidenteElbano de Nuccio confermato presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti. La lista «Direzione chiara. Risultati, competenza e visione» ha ... ilsole24ore.com Commercialisti, cambia l’accesso alla professione: tirocinio in Università e debutto con un anno di anticipoTerzo tassello approvato e riforma completata per gli ordini professionali. Con l’approvazione del DDL delega per il riordino della disciplina dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ... corriere.it Ordine Dei Dottori Commercialisti e Degli Esp - facebook.com facebook