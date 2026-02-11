Rizza scontro tra i Comuni Castel d’Azzano frena sull’unificazione

La decisione di Castel d’Azzano di opporsi all’unificazione di Rizza ha complicato le cose. Il consiglio comunale di Castel d’Azzano ha infatti bocciato l’idea di unirsi con Verona e Villafranca, frenando di fatto il progetto di accorpamento. La frazione di Rizza, che si trova tra i tre Comuni, ora si trova al centro di un confronto acceso e tutto da definire.

L'unificazione della frazione di Rizza, attualmente divisa tra i comuni di Verona, Villafranca e Castel d'Azzano, si è fatta molto più incerta, dopo la recente decisione del consiglio comunale di Castel d’Azzano di opporsi alla delibera di Verona per l'accorpamento con Villafranca. Durante un.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

