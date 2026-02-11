Rizza scontro tra i Comuni Castel d’Azzano frena sull’unificazione
La decisione di Castel d’Azzano di opporsi all’unificazione di Rizza ha complicato le cose. Il consiglio comunale di Castel d’Azzano ha infatti bocciato l’idea di unirsi con Verona e Villafranca, frenando di fatto il progetto di accorpamento. La frazione di Rizza, che si trova tra i tre Comuni, ora si trova al centro di un confronto acceso e tutto da definire.
L'unificazione della frazione di Rizza, attualmente divisa tra i comuni di Verona, Villafranca e Castel d'Azzano, si è fatta molto più incerta, dopo la recente decisione del consiglio comunale di Castel d'Azzano di opporsi alla delibera di Verona per l'accorpamento con Villafranca.
RIZZA : Come Sindaco di Villafranca prendo atto che in politica si può cambiare idea. È legittimo. Quello che non è corretto è farlo cercando giustificazioni che non trovano riscontro nei fatti e dimenticando quanto è stato detto e fatto negli anni precedenti. Es - facebook.com facebook
