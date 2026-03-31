Coordinatori infermieristici Asp la Cisl Fp prende posizione | Si riapra dialogo sullo scorrimento della graduatoria

La Cisl Fp Messina ha annunciato che, grazie alle pressioni esercitate, si sono create le condizioni per riaprire il dialogo sullo scorrimento della graduatoria dei coordinatori infermieristici dell'Asp. Il segretario generale della sigla sindacale ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’impegno nel portare avanti questa richiesta. La questione riguarda l’apertura di un confronto sulla gestione delle assegnazioni di ruolo.

Il segretario generale della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri, comunica con soddisfazione che, grazie all’azione incisiva e alle pressioni esercitate dalla Csl FAp Messina, si sono finalmente create le condizioni per procedere allo scorrimento della graduatoria dei coordinatori infermieristici, di cui alla deliberazione n. 4375DG dell’11092025. Determinante è stata la richiesta avanzata dalla Cisl Fp di una puntuale verifica degli andamenti occupazionali, con particolare riferimento alle cessazioni dal servizio (quiescenze) relative agli anni 2025, 2026-2028. Tale attività ha consentito di far emergere la reale disponibilità di ulteriori posti, anche alla luce della necessaria rideterminazione della dotazione organica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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