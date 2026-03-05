Toscana la Regione finanzia 12 progetti ricerca e sviluppo di multinazionali

La Regione Toscana ha stanziato 14 milioni di euro per sostenere 12 progetti di ricerca e sviluppo di multinazionali sul territorio. L’obiettivo è rafforzare la presenza di grandi imprese internazionali e promuovere l’innovazione locale. Il finanziamento riguarda iniziative di vari settori e mira a favorire la crescita delle aziende coinvolte. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Regione in data recente.

Firenze, 5 marzo 2026 – Rafforzare la competitività del territorio e radicare le grandi imprese internazionali attraverso l'innovazione: questo l'obiettivo del bando da 14 milioni di euro della Regione Toscana che ha finanziato 12 progetti di ricerca e sviluppo. I primi 8 progetti sono stati presentati oggi a Firenze in un evento promosso da Invest in Tuscany, il settore dedicato alla promozione della Toscana come destinazione chiave per gli investimenti e l'espansione delle imprese. In apertura del convegno il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha messo l'accento sul tema della reindustrializzazione del territorio: "Ci puntiamo molto, passando dal contributo della Regione attraverso i fondi comunitari Fesr". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, la Regione finanzia 12 progetti ricerca e sviluppo di multinazionali La Regione finanzia progetti di agricoltura sociale per cittadini extraeuropeiPrevenire e contrastare l’occupazione in nero e il fenomeno del caporalato puntando all’inclusione. Ricerca, università e welfare: Fondazione TIM finanzia 6 progetti innovativi. Ecco qualiMilano – Un investimento da circa 1,5 milioni di euro per sostenere innovazione, inclusione sociale e ricerca biomedica. Contenuti e approfondimenti su Toscana la Regione finanzia 12 progetti.... Temi più discussi: REGIONE TOSCANA * :I VOUCHER JUST IN TIME RICEVONO UN FINANZIAMENTO DI 4 MILIONI DI EURO.; S-Passo al Museo, campi pasquali; Coesione, il monito del presidente della Toscana: UE non sottovaluti l’importanza dei fondi alle regioni; La Regione Toscana a Bruxelles: Le priorità, Pnrr e fondi di coesione. Robot che rilevano fughe di metano, il progetto CaresNuovo Pignone Tecnologie Srl sviluppa una soluzione avanzata per l'ispezione delle infrastrutture energetiche utilizzando immagini sarellitari e intelligenza artificiale per rilevare e prevenire fuori ... intoscana.it Invest in Tuscany, idee ad alto tasso tecnologico per rafforzare l’economia regionalePresentati i progetti beneficiari del bando regionale che trasformano la ricerca d'avanguardia in soluzioni industriali sostenibili pronte per il mercato. Annunciato l'incremento di 4 milioni di euro ... intoscana.it Meteo, resiste l’anticiclone di primavera. In Toscana 20 gradi e niente pioggia / VIDEO x.com Villa Medicea - Poggio a Caiano Toscana - facebook.com facebook