UNICEF | quasi la metà dei 2,4 miliardi di bambini esposti a shock climatici e ambientali

Secondo i dati dell’UNICEF, quasi la metà dei 2,4 miliardi di bambini nel mondo sono esposti a eventi climatici e ambientali estremi. Contestualmente, è stata annunciata la nuova edizione del concorso fotografico “Uno scatto per il clima – Ambiente e futuro visti da me”, rivolto a giovani tra i 14 e i 19 anni, con l’obiettivo di coinvolgere i più giovani nel racconto delle proprie esperienze legate al clima.

Lanciata la nuova edizione del concorso fotografico “Uno scatto per il clima – Ambiente e futuro visti da me” rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni.. In occasione della Giornata della Terra, l’UNICEF ricorda che a livello globale, quasi la metà dei 2,4 miliardi di bambine, bambini e adolescenti è esposta a una combinazione pericolosa di shock climatici e ambientali, mentre circa un miliardo vive in contesti ad alto rischio e lancia la nuova edizione del concorso fotografico “Uno scatto per il clima – Ambiente e futuro visti da me” per promuovere la partecipazione attiva dei giovani fra i 14 e i 19 anni. “ La crisi climatica colpisce in modo particolare le nuove generazioni, non solo sul piano ambientale ma anche su quello emotivo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF: quasi la metà dei 2,4 miliardi di bambini esposti a shock climatici e ambientali Notizie correlate UNICEF/Giornata contro l’uso dei bambini soldato: ad Haiti triplicato il numero di bambini reclutati in un anno Più di 1,4 milioni di persone sono sfollate all’interno del Paese, oltre la metà delle quali sono bambini. UNICEF/Ucraina: dopo 4 anni di guerra quasi 2,6 milioni di bambini ucraini sono sfollati.UNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Unicef quasi metà dei 2,4 miliardi di bambini esposti a shock climatici; Unicef, quasi metà dei 2,4 miliardi di bambini esposti a choc climatico; UNICEF: quasi metà dei 2,4 miliardi di minori esposta a shock climatici e ambientali; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: UNICEF, QUASI METÀ DEI 2,4 MILIARDI DI BAMBINI ESPOSTI A CHOC CLIMATICO. Unicef, quasi metà dei 2,4 miliardi di bambini esposti a choc climaticoIn occasione della Giornata della Terra, che ricorre domani 22 aprile, l'Unicef ricorda che a livello globale, quasi la metà dei 2,4 miliardi di bambine, bambini e adolescenti è esposta a una combinaz ... ansa.it Giornata della Terra: per Unicef, nel mondo, la metà dei bambini esposta a shock climatici e ambientaliLanciata la nuova edizione del concorso fotografico Uno scatto per il clima – Ambiente e futuro visti da me rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni ... corrierenazionale.it