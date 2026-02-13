UNICEF Giornata contro l’uso dei bambini soldato | ad Haiti triplicato il numero di bambini reclutati in un anno 

Ad Haiti, in occasione della Giornata contro l’uso dei bambini soldato, l’UNICEF ha denunciato che il numero di bambini reclutati dalle bande armate è triplicato in un solo anno, un aumento legato alle crescenti tensioni e alla crisi umanitaria che ha costretto oltre 1,4 milioni di persone a lasciare le proprie case, più della metà delle quali sono bambini.

Più di 1,4 milioni di persone sono sfollate all’interno del Paese, oltre la metà delle quali sono bambini.. – In occasione della Giornata internazionale contro l’uso dei bambini soldato (Red Hand Day), l’UNICEF ricorda che il numero di bambini reclutati e utilizzati dai gruppi armati ad Haiti è aumentato vertiginosamente, con un incremento stimato del 200% nel 2025, riflettendo una crescente ricorso allo sfruttamento dei minorenni, in un contesto di violenza continua da parte dei gruppi armati. La situazione dei bambini ad Haiti rimane critica. Più di 1,4 milioni di persone sono sfollate all’interno del Paese, oltre la metà delle quali sono bambini che affrontano crisi sovrapposte, tra cui violenza armata, disastri naturali ed estrema povertà. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

