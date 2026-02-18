Unicef Ucraina riporta che, dopo quattro anni di guerra, quasi 2,6 milioni di bambini sono stati costretti a lasciare le loro case. Durante il 2023, i bambini ucraini sono stati vittime di violenze e abusi, con un aumento di quasi quattro volte negli episodi di uccisioni e mutilazioni rispetto all’anno precedente, soprattutto nelle zone di Kiev e nelle aree circostanti.

Lo scorso anno l’uccisione e la mutilazione di bambini nella città e nella regione di Kiev sono aumentate di quasi quattro volte rispetto al 2024. 18 febbraio 2026 – “ (.) Mentre entriamo nel quinto anno di guerra, un terzo dei bambini ucraini rimane sfollato. Si tratta di quasi 2,6 milioni di bambini. Quasi 1,8 milioni di questi bambini vivono come rifugiati fuori dal Paese. Più di 791.000 bambini sono sfollati all’interno dell’Ucraina. La guerra è intensa nelle zone della linea del fronte, ma colpisce anche i bambini lontani dal fronte di Kherson. Gli attacchi che colpiscono le zone civili continuano in tutto il Paese, distruggendo la vita dei bambini, le loro case, le scuole, gli ospedali e le infrastrutture da cui dipendono. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/Ucraina: dopo 4 anni di guerra quasi 2,6 milioni di bambini ucraini sono sfollati.

Ucraina, Unicef: “In 4 anni di guerra sfollato un terzo dei bambini. Oltre 3.200 sono stati uccisi o feriti”L’Unicef ha annunciato che in quattro anni di guerra in Ucraina un terzo dei bambini è stato costretto a lasciare le proprie case.

Oltre 2,5 milioni di bambini ucraini ancora sfollati al quinto anno di guerra: un terzo del totale continua a vivere lontano da casaNel quinto anno di guerra, più di 2,5 milioni di bambini ucraini sono ancora costretti a lasciare le proprie case, perché i combattimenti continuano a sconvolgere le loro vite.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.