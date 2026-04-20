Tutto pronto per la 47esima Fiera Campionaria di Venticano | al via il 23 aprile

Il 23 aprile si apre la 47esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano, un evento che si svolge ogni anno e che richiama espositori e visitatori da diverse regioni. La manifestazione si concentra sui settori dell’agricoltura, dell’enogastronomia e dei servizi, offrendo un’occasione per scoprire prodotti e novità provenienti da più aree geografiche. La fiera si svolge in un’area dedicata e durerà diversi giorni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tutto pronto per la 47ma Fiera Campionaria, la vetrina interregionale dell’agricoltura, dell’enogastronomia e dei servizi. Appuntamento al Quartiere fieristico di Venticano, dal 23 al 26 aprile insieme alle proposte di oltre 200 espositori da tutto il Paese in rappresentanza dell’intera filiera, saloni tematici, decine di eventi su sicurezza, olio, enogastronomia, ambiente, turismo e tendenze del settore. Marcata la presenza di espositori di altre regioni con il 40% provenienti dalla Puglia, dalla Basilicata, dalla Calabria, dal Lazio e dal Molise che fanno della Fiera venticanese l’evento agrifood più importante delle aree interne del Mezzogiorno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tutto pronto per la 47esima Fiera Campionaria di Venticano: al via il 23 aprile Notizie correlate Venticano: 47esima Fiera Campionaria delle Aree interne del MezzogiornoSi avvicina l'inizio della 47esima edizione della più longeva Fiera Campionaria delle Aree interne del Mezzogiorno. Fiera Pessima, “Officina Sociale” anima la campionaria con laboratori, teatro e volontariatoTarantini Time QuotidianoÈ entrato nel vivo alla Fiera Pessima il programma di iniziative di “Officina Sociale”, il momento partecipativo promosso...