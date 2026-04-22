Un’app gratuita per la viticoltura di precisione | dal Sannio a Berlino e ritorno

Un’app gratuita dedicata alla viticoltura di precisione è stata sviluppata per i viticoltori del Sannio, offrendo un sistema che combina dati meteo e satellitari per fornire indicazioni agronomiche quotidiane. Il progetto, nato in Italia, è stato presentato in un evento internazionale a Berlino, prima di tornare nel territorio di origine. L’obiettivo è supportare gli agricoltori nell’ottimizzazione delle pratiche colturali attraverso strumenti digitali accessibili.

Un’infrastruttura digitale gratuita, pensata per i viticoltori del Sannio, che integra dati meteo e satellitari e li traduce in indicazioni agronomiche quotidiane. Si chiama Guardia del Campo ed è un’applicazione sviluppata negli ultimi mesi dall’ingegnere informatico campano Angelo Sebastianelli, oggi basato a Berlino, con l’obiettivo di restituire valore al proprio territorio d’origine. Una piattaforma tra dati satellitari e agronomia locale. Disponibile su iOS, Android e web, Guardia del Campo aggrega informazioni provenienti da diverse fonti, tra cui NASA Power, Copernicus Sentinel-2, ARPA Campania e Open-Meteo. I dati vengono elaborati per fornire prescrizioni agronomiche quotidiane, calibrate sulle cultivar locali della DOC Sannio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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