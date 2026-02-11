Addio a Giancarlo Galli fondatore del Rifugio Animali Felici | una vita per la cura degli animali nell’Alto Varesotto

Brissago Valtravaglia piange la scomparsa di Giancarlo Galli, 86 anni, fondatore del Rifugio Animali Felici. L’uomo si è spento ieri, lasciando un vuoto tra chi si occupa degli animali in zona. La sua passione e il suo impegno sono stati un punto di riferimento per anni, e ora la comunità si stringe nel ricordo di un uomo che ha dedicato la vita ai più bisognosi. La notizia ha fatto subito il giro, e in paese si parla già di come onorare la sua memoria.

Brissago Valtravaglia, in Alto Varesotto, piange la scomparsa di Giancarlo Galli, 86 anni, fondatore del Rifugio Animali Felici. Una vita dedicata alla cura e al salvataggio di centinaia di animali, culminata il 10 febbraio 2026, lascia un vuoto profondo nella comunità locale e solleva interrogativi sul futuro di un’istituzione diventata punto di riferimento per il territorio. La notizia della sua scomparsa, diffusa attraverso i canali social del rifugio, ha rapidamente raggiunto l’Alto Varesotto, suscitando un’ondata di commozione. Giancarlo Galli, di origine svizzera ma profondamente legato all’Italia, aveva trasformato la sua passione per gli animali in un impegno concreto, fondando il Rifugio Animali Felici nei primi anni Duemila.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Giancarlo Galli Asp, un corso speciale per la cura degli animali randagi e abbandonati al canile municipale Addio al 2025: un anno complesso tra nuovi diritti degli animali e gravi carenze per una convivenza sicura Il 2025 ha segnato un anno di importanti cambiamenti in Italia, con l’introduzione di nuove norme a tutela degli animali e iniziative legislative riguardanti la fauna selvatica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giancarlo Galli Addio a Giancarlo Galli, l’uomo che ha dedicato la vita agli animaliÈ scomparso all’età di 86 anni Giancarlo Galli, figura simbolo dell’amore e della dedizione verso gli animali. Svizzero di origine ed ex funzionario doganale, aveva scelto di cambiare radicalmente ... laprovinciadivarese.it Addio a Giancarlo Galli, Brissago Valtravaglia saluta il fondatore del Rifugio Animali FeliciDa oltre vent’anni il nome di Giancarlo Galli era indissolubilmente legato al Rifugio Animali Felici di Brissago Valtravaglia, una realtà nata nei primi anni Duemila e diventata nel tempo un punto di ... luinonotizie.it GONZALEZ GIANCARLO narnsin GALLI AURELIO BOCGACCINI MATTEO BFC 1909 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.