Una terrazza sull' universo serata di stelle a Cinecittà

Venerdì 24 aprile alle 19, nel VII Municipio di Roma Capitale, si terrà l’evento “Una terrazza sull’Universo”. La serata è rivolta alla cittadinanza e si svolge in una location in zona Cinecittà. L’iniziativa prevede attività e osservazioni legate all’osservazione delle stelle, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un’esperienza dedicata all’astronomia. L’ingresso è aperto a tutti.

Il VII Municipio di Roma Capitale promuove “Una terrazza sull’Universo”, l’iniziativa aperta alla cittadinanza in programma venerdì 24 aprile, alle 19.30, sulla terrazza municipale di piazza di Cinecittà, 11.L’evento, realizzato in collaborazione con Astrolab.io APS, offrirà a cittadini e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scienza, dallo studio delle stelle “anziane” nuove risposte sull’età dell’universo Da Cinecittà a Miss Universo con ago e filodi Silvano Clappis Cosa hanno in comune la rappresentante italiana a Miss Universo e la protagonista del videoclip di Achille Lauro "Cenerentola"?...